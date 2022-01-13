شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد ترخيص إعتماد الأيزو فى تحاليل المياه حتى 2025 بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن المعمل المركزي بالوادي الجديد التابع لقطاع المياه الجوفية بالوزارة قد نجح للمرة الثالثة على التوالي فى تمديد ترخيص إعتماد الأيزو (ISO/IEC 17025: 2017) فى الاختبارات الكيميائية والميكروبيولوجية لأربعة سنوات قادمة، بقائمة إعتماد جديدة بعد إضافة 5 عناصر كيميائية أخرى.

وأوضح عبد العاطى، بأن هذه الشهادة بمثابة ترخيص للمعمل بالحق فى إستخدام لوجو الإعتماد فى إصدار أى تقارير (فنية / شهادات) تحت مظلة المجلس الوطني للإعتماد الموقع على إتفاقية الإعتراف المتبادل مع منظمه التعاون الدولي للإعتماد للمعامل (ILAC).

وأضاف عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المعمل المركزي بالوادى الجديد وفقاً لأحدث المواصفات القياسية التي تتوافق مع الجودة ، وتم تزويده وتدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات ، وإعداد الدورات المتخصصة للكيميائيين الأمر الذي مكن المعمل من الحصول على شهادة الإعتماد الدولي الايزو ( 17022 ) فى مجال تحاليل المياه كيميائياً وبكتريولوجياً من المجلس الوطني لاعتماد المعامل في عام 2013 في36 عنصر كيميائي وفيزيائي و 5فحوصات ميكروبيولوجيه وهو عدد كبير من العناصر المعتمدة مما يجعله احد المعامل المتميزة على مستوى الجمهورية ، ولتحقيق الإستفادة المثلى من إمكانيات المعمل المركزي في مجال مراقبة نوعية المياه فقد تم إنشاء 3 معامل فرعية تحت إشراف المعمل المركزي في المنيا وطنطا والداخلة.

كما سبق إختيار المعمل من قبل المجلس الوطني للإعتماد التابع لوزارة الصناعة والتجارة للإشتراك في تقييم بعض تركيزات العناصر العالية والمنخفضة بالمعمل الحكومي بهونج كونج بالاشتراك مع عدد كبير من المعامل العالمية المعتمدة من مختلف دول العالم .

وأظهر التقرير النهائي نجاح المعمل في هذه الاختبارات بجودة ودقة عالية ، ويأتي اشتراك المعمل في هذه التقييمات بهدف تحقيق اشتراطات المواصفة الدولية والوقوف جنباً إلى جنب ما بين مصاف المعامل العالمية ، كما سبق حصول المعمل على شهادة تقييم عالمية من المعهد القومي للقياسات الكيميائية والتحاليل الحيوية بالمملكة المتحدة ، وهو معهد معتمد من قبل هيئة التعاون الدولي لإعتماد المختبرات.