شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: قبول طلبات التدريب على 8 مهن مجانا فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مديريات القوى العاملة في 5 محافظات من اليوم الخميس، حتى استكمال الأعداد المطلوبة، قبول طلبات راغبي التدريب مجانا علي 8 مهن، بمقر مديريات سوهاج، وبنى سويف، وقنا، ومطروح، والأقصر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيرا إلي أن ذلك يأتي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP، على مهن التفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة المحمول، وأعمال التبريد والتكييف، والتطريز والمشغولات اليدوية، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية، والطاقة الشمسية.

وأكد الوزير أن هذا التدريب يهدف إلى تأهيل الشباب بأحدث المعارف والممارسات في المجالات الحرفية المختلفة وتمكينهم بالمهارات اللازمة للعمل محلياً واقليمياً على المهن المشار إليها ، للمنافسة فى سوق العمل المحلي والعالمي.

وأشار الوزير إلى أن مميزات التدريب حصول المتدرب على شهادة معتمدة باتمام الدورة من وزارة القوى العاملة برنامج الأغذية العالمي، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجاناً تسمح له بتغيير المهنة ببطاقة الرقم القومي وجواز السفر ، وبدل وجبة يومي لكل متدرب تصرف في نهاية التدريب.

ونوه الوزير أن البرنامج يتيح للمتدربين فرصة تدريب عملياً لأوائل الخريجين داخل المصانع والشركات الكبرى لمدة تتراوح بين 3 إلي 6 أشهر داخل المحافظة أو خارجها، مع التأمين ضد إصابة العمل للمتدربين فضلاً عن الأولوية في الحصول على فرص العمل التي توفرها المديرية.