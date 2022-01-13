شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: ربط أجهزة التابلت لطلاب الثانوى بالإنترنت استعدادا لامتحان الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المدارس الثانوى العام، ربط أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام بشبكة الإنترنت الداخلية للمدارس استعدادا لأداء للطلاب الامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول التى تنطلق 22 يناير الجارى، حيث طالبت المدارس الطلاب ضرورة الحضور للمدارس لربط الأجهزة بشبكة الإنترنت، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جاهزية المدارس بخدمات الإنترنت، موضحة أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة باستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول الإلكترونية والورقية لطلاب النقل بالثانوي العام.

‏كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنه تقرر يحتوي الامتحان على قسمين، أحدهما "إلكتروني" يتم تصحيحه إلكترونيا من اسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% تقريبا من درجة المادة، ووالثاني "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة (30%؜) ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.

وأوضحت أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أعد المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة، موضحة أنه بالنسبة لطلاب المنازل فسوف يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.

وشددت الوزارة على أن الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديد والتي تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم كما انها تدريبات مفيدة وهامة في الطريق الى نهاية المرحلة الثانوية، مضيفة أن أى محاولات للغش في هذه الامتحانات تؤذي صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.