شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ ربط محور مسطرد بالخصوص وتحصر العقارات بالمسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال حصر للعقارات إمتداد شارع المشروع بالمطرية ومحيط أرض الأوقاف لتنفيذ أعمال التوسعة لربط محور مسطرد مع محور الخصوص والتى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور اللواء حسام لبيب رئيس الحي .

وفى سياق متصل، أعلنت رئاسة حي المطرية، بدء أعمال حصر العقارات المجاورة لمسلة "سونوسرت" بمنطقة المسلة، وذلك من خلال لجنة تم تخصيصها لذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في هذا الشأن.

وأوضح اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية، أن ذلك يأتي في إطار خطط الدولة لفتح محاور جديدة، لتيسير حركة المرور، مضيفا أن اللجنة بدأت أعمالها بعمل حصر للمنازل التي سيتم إزالتها وتعويض ساكنيها، لافتا إلى أن اللجنة شكلت برئاسته، بالتعاون مع قسمي المطرية وشرطة المرافق والشئون القانونية والأملاك ومسئولي بحوث الإسكان بمحافظة القاهرة.

وفى السياق، يتم تنفيذ مخطط لتطوير المنطقة بالكامل بدأت بتطوير أرض المزرعة، التابعة لوزارة الأوقاف ويتم رفع المخلفات التاريخية على مساحة 54 فدان، تمهيدا لإنشاء مجمع سكنى متكامل _ سكن لكل المصريين _ ومشروع أهالينا 4، بالإضافة إلى انشاء محاور مرورية منها محور داير الأوقاف ومحور مسطرد كما يتم تطوير شارع عمر المختار، وانشاء كوبرى يربط بين المحاور المرورية للتخلص من التكدث المرورى.