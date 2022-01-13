شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: انخفاض معدلات الشكاوى من الفواتير نتيجة تراجع تدخل العنصر البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة سواء فى عملية تسجيل قراءة عدادات الكهرباء أو المنظومة الخاصة بإصدار الفواتير ساهم بشكل كبير فى تراجع معدلات الشكاوى من الفواتير.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه مع التطور التكنولوجى الذى شهده قطاع الكهرباء بشكل عام و شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بشكل خاص.

وقال حمزة إن هناك تنسيق تام مع شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لإصدار فاتورة معبرة عن استهلاك المواطن بأعلى معايير الدقة من خلال تطبيق برنامج القراءة الموحد، علاوة على المرور شهريا على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع من خلال كشافى شركة شعاع والذى كان له مردود جيد على اكتشاف عدد كبير من سرقات التيار الكهربائى وانتظام عمليات الشحن.