شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف حقائق هامة حول تناول الأدوية فى موعدها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ونصحت هيئة الدواء بضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلى عند نسيان موعد الجرعة الدوائية، مشيرة إلى أن تناول الأدوية بصورة منتظمة يساعد على نجاح العلاج وتحقيق الشفاء الكامل سريعا وتابعت هيئة الدواء موجهه حديثها إلى المواطنين: احرص على تناول الدواء فى موعد ثابت، واسأل الطبيب أو الصيدلى ماذا تفعل عند نسيان موعد الجرعة وتذكر تناول الأدوية بصوره منتظمة تساعد على نجاح العلاج الطبى.

وأكدت يجب استعمال أساليب بسيطة، مثل الجداول البسيطة أو عبوات تنظيم الأدوية لتذكُّر استعمال الجرعات فى الأوقات الصحيحة.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلى الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، وأوصت باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث إن الصيدلى هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.