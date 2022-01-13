شكرا لقرائتكم خبر عن "استمتع وابتهج".. أنت في الفريدم زون بمنتدى شباب العالم (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "استمتع .. ابتهج.. استكشف كل ما هو جديد".. كان هذا هو الشعار الذي رفعته منطقة الـ "فريدم زون" freedome zone أو المنطقة الحرة، التي تحرص إدارة منتدى شباب العالم، على إنشاءها سنويا، بغرض الترفيه على الزوار والضيوف المشاركين في المنتدى، والتي تتميز بالألوان المبهجة والبساطة والإبهار، وعرض أحدث الألعاب التكنلوجية والثقافية البسيطة، التي تنال إعجاب الضيوف وتسعدهم دائما، وتخصص فيها أجنحة لرواد الأعمال الشباب، لعرض منتجاتهم المبتكرة على الزوار.

وهذا العام، قدمت إدارة منتدى شباب العالم 2022، في نسخته الرابعة، هدية جديدة، لضيوف المنتدى كعادتها سنويا، واستقبلتهم بـ "بوفيه" مفتوح، به كل الأكلات السريعة الخفيفة، التي يقبل الشباب على تناولها، بالإضافة إلى المحجنات والمخبوزات، والمشروبات الساخنة، وأطباق الحلويات الشرقية والغربية، وكل ما لذ وطاب.