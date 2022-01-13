"القاتل الصامت يحصد أرواح 7 أشخاص ووفاة طبيب داخل مستشفى".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"القاتل الصامت قضى على الأسرة كلها".. تفاصيل مصرع 4 أشخاص داخل شقة بالقاهرة

لقيت أسرة مكونة من 4 أشخاص مصرعها اختناقا؛ بسبب تسرب الغاز داخل محل إقامتهم بالقاهرة.

مصرع 3 من أسرة واحدة واختناق طفلة في تسرب غاز بالجيزة

لقي ٣ أفراد من أسرة واحدة مصرعهم فيما أصيبت طفلة باختناق؛ بسبب تسرب غاز داخل شقة بمنطقة إمبابة في الجيزة.

صَلى العشاء ومات.. وفاة طبيب شاب داخل مستشفى تلا بالمنوفية

شهدت مستشفى تلا المركزي اليوم الاربعاء، وفاة طبيب يُدعى "إيهاب صبحي دياب" 37 عامًا، طبيب تخدير أثناء عمله بالنوبتجية بمستشفى تلا المركزي.

"كنت شارب برشام".. ضبط بائع يتجول بـ "سيف ودرع" في الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات فيديو على "فيس بوك" لشخص يتجول ممسكاً سلاح أبيض "سيف ودرع معدني في الإسكندرية.

الداخلية تكشف تفاصيل تداول فيديو رقص "مدرس" مع الطلبة في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنا "قيام مدرس بالرقص والغناء مع بعض الطلبة أثناء إعطائهم "درس خصوصي".

"الناجية الوحيدة".. النيابة تحقق في وفاة 3 من أسرة واحدة في تسرب غاز بإمبابة

تُجري النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في وفاة ٣ أفراد من أسرة واحدة، بسبب تسرب غاز داخل شقتهم بإمبابة.

للمرافعة.. تأجيل محاكمة الهارب محمد على وأخرين في قضية الجوكر لـ 9 إبريل

قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهم آخر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الجوكر" لجلسة 9 أبريل لمرافعة الدفاع.

رفض دعاوي لـ 3 أشخاص زعموا أنهم أقارب أنيس منصور

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من 3 أشخاص ادعوا بالمخالفة إنهم من أقارب الصحفي أنيس منصور، لرفعها من غير ذي صفة.

تأجيل محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح وأخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة لـ22 يناير

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح والسيد محمود عزت و23 متهمًا في نشر أخبار كاذبة لـ22 يناير، لسماع الشهود.