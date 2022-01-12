مصرع 3 من أسرة واحدة واختناق طفلة في تسرب غاز بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي ٣ أفراد من أسرة واحدة مصرعهم فيما أصيبت طفلة باختناق؛ بسبب تسرب غاز داخل شقة بمنطقة إمبابة في الجيزة.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بوجود حالات وفاة داخل شقة بمنطقة المنيرة الغربية بإمبابة، انتقلت قوة أمنية من رجال مباحث القسم لمحل الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة، بينما أصيبت فتاة باختناق بسبب تسرب الغاز ونُقلت للمستشفى لتلقي العلاج.

كما نقلت سيارات الإسعاف الثلاثة ضحايا لمشرحة المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.