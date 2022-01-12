شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة مسرح شباب العالم: مسرحية كلنا واحد عن كورونا تتضمن مواهب من 14 جنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ياسمين الجندى مديرة مسرح شباب العالم، إن مسرح شباب العالم يراه الناس شيء ترفيهى فقط يتم عرضه في مساء كل يوم من أيام منتدى شباب العالم ولكن به تفاصيل كثيرة.

وأضافت مديرة مسرح شباب العالم، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مسرحية "كلنا واحد"، الذى تحدثت عن جائحة كورونا تضمنت ورشة لمدة أسبوعين وتضم الشباب لا يعرفون بعض، ويتم اختيارهم عبر الموقع، وكل شخص لديه موهبة يقدمها ويشرح الموهبة.

ولفتت مديرة مسرح شباب العالم، إلى أن مسرحية كلنا واحد، تضم مواهب شبابية من 14 جنسية، بجانب مركز شباب الإبداع وتضمن العمل رشة لمدة أسبوعين وكان الموضوع الرئيسى عن كورونا، موضحة أن الفنون أقصر وسيلة واسرع وسيلة لتوصيل رسالتنا.

وتابعت مديرة مسرح شباب العالم،: مسرحية كلنا واحد عمل فنى جمع كل هذه الجنسيات، وفكرنا في أبرز المشاهد التي أثرت علينا .