شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد: مصر ضمن 10 دول بالعالم تقدم تقارير حول التنمية المستدامة للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، في اللقاء الذى جرى اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى مع شركاء التنمية على هامش منتدى شباب العالم مجموعة من الرسائل، حيث أشارت إلى أن مصر تحرص دائما على مشاركة تجربتها التنموية مع كافة دول العالم، وبالتعاون مع المنظمات الدولية، ولفتت إلى أن مصر من ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم التي قدمت تقريرا وطنيا طوعيا للأمم المتحدة للمرة الثالثة، لتوضيح المرحلة التي وصلت لها في خطط التنمية المستدامة.

وذكرت وزيرة التخطيط، أنه بالإضافة لذلك جرى تقديم هذه التقارير على مستوى المحافظات للتأكيد على توطين التنمية المستدامة، كما لفتت إلى أن مصر تحرص على إتاحة البيانات الخاصة بالتنمية في إطار من الشفافية، وهو ما تجسد في إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2021 الذى رصد مجهود 10 سنوات من التنمية في مصر بشكل موضوعي.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.