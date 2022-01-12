شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه ببعض المناطق فى الجيزة مساء الجمعة لمدة 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة انقطاع المياه عن المناطق التالية (أبو رواش - المنطقة الصناعية بأبو رواش - طريق مصر إسكندرية الصحراوي ابتداء من حازم حسن - نيو جيزة - كرداسة - المجادلة - مديرية الأمن الجديدة - العمليات الخاصة - وادي دجلة - سامكريت - مونتن فيو)، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 14/ 1/ 2022 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 15/ 1/ 2022، وذلك لمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيام جهاز مدينة 6 أكتوبر بتحويل خط المياه قطر 800 مم بميدان جهينة محور 26 يوليو، وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.