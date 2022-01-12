شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: مصر تحظى بعلاقات وثيقة مع جميع شركاء التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في لقاء الذى جرى اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى مع شركاء التنمية على هامش منتدى شباب العالم أن مصر تحظى بعلاقات تعاون وثيقة مع جميع شركاء التنمية وتحرص على التعاون الدائم مع كل المؤسسات الدولية، كما أوضحت أن مصر تحظى بمحفظة متنامية مع شركاء التنمية على مستوى العالم في مختلف القطاعات مثل الإسكان والبيئة والمشروعات الصغيرة والنقل والتعليم والطاقة والصحة وتعزيز دور القطاع الخاص، وكل هذا يأتي في إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

تجدر الإشارة على أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.