شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقى العزاء فى المستشارة تهانى الجبالى بمسجد الصديق بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل مراسم العزاء فى المستشارة تهانى الجبالى ائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا بمسجد الصديق بالقاهرة الجديدة.

كان المئات من الأهالى وأسرة المستشارة تهانى الجبالى، شيعوا جثمانها بمسقط رأسها فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية، جاء ذلك بعدما أدى المئات من الأهالى وأسرة المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، صلاة الجنازة على جثمانها بمسقط رأسها بمدينة طنطا.

المستشارة تهانى محمد الجبالى مواليد 20 نوفمبر 1950، وهى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء فى الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التى احتلت المنصب القضائى الأعلى فى تاريخ مصر.

تهانى الجبالى، تصدر اسم المستشارة الراحلة مؤشرات البحث على تريندات "جوجل" و"تويتر" فى مصر، بعد إعلان نبأ وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.