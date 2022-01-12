شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل "يونيسف" بمصر عن مشاركته بمنتدى شباب العالم: سعيد للغاية بتبادل الأفكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة يونيسف في مصر، إن مشاركته في منتدى شباب العالم، هي الأولى له، وإنه مستمتع للغاية بأن يكون مع الآلاف من الشباب من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الأمر مثير للاهتمام والكثير من الأفكار يتم تبادلها، وأنه مستمع للغاية بتلك المشاركة.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "شاركنا في المنتدى ببرنامج، ونحاول من خلال هذا البرنامج أن ننشر الوعي بين الشباب، وشاركت في عدد من الجلسات المتعلقة بالأمن الغذائي قبل وأثناء منتدى شباب العالم".

وتابع: "الأمن الغذائي تحد يواجه الدول ويؤثر على مئات الملايين من الناس فى كل دول العالم، وما قدمناه خلال المناقشات، هي المكون النوعي من الأمن الغذائي، وكيفية التركيز على الجودة واستهلاك الفيتامينات والأحماض الهامة والمفيدة، وركزنا على نقطة أخرى أن هناك نسبة كبيرة من الأطفال حول العالم تعاني من التقزم".