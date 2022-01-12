شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: الاهتمام بالتدريب يرفع كفاءة الخدمات الطبية للمنتفعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة توفر كافة التدريبات بمختلف التخصصات الطبية والإدارية والفنية باستخدام أحدث الوسائل والطرق والمناهج التدريبية تماشياً مع رسالة الهيئة والدولة المصرية المتمثلة في بناء قطاع رعاية صحية قوي ومستدام، وذلك في إطار الاستفادة من التكنولوجيا الصحية وإتاحة الفرص التدريبية والتعليم الطبي المستمر والبحث العلمي لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية، بمن فيهم الكوادر التمريضية.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أن هذا التدريب يستهدف رفع كفاءة وتنمية المهارات الفنية للتمريض العامل في مجال العناية المركزة والطوارئ والرعاية الحرجة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وإكسابهم المهارات المهنية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية التمريضية للمرضى بالمستشفيات، مما يضمن الحفاظ على نظام صحي متكامل قوي بكل أطرافه قادر على توفير كافة الخدمات والرعاية الصحية المتميزة بأعلى معايير قياسية تتسق مع الأكواد العالمية في جودة الخدمة.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، المشرف العام على التمريض بالهيئة العامة للرعاية الصحية وعضو مجلس الإدارة بالهيئة وعضو مجلس الشيوخ، أنه ارتكزت محاور البرنامج التدريبي على الإجراءات التمريضية التخصصية بأقسام (الاستقبال والطوارئ، الأقسام الداخلية، الرعايات المركزة) بالمستشفيات، وشرح المهارات التمريضية الأساسية والفنية في مجال العناية المركزة والطوارئ والرعاية الحرجة.

ولفتت، إلى اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتنمية كافة الجوانب والمهارات المهنية والإكلينيكية والتخصصية واللغوية والبحثية للأطقم التمريضية بالمنشآت الصحية التابعة لها باعتبارها ذراع خدمية هامة في منظومة تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، مضيفة أن تميز قطاع التمريض بالهيئة يعد أحد الأعمدة الرئيسية التي ساهمت في تحقيق رعاية صحية شاملة ذات جودة عالمية بكافة المنشآت التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، معربة عن ثقتها في الكوادر التمريضية وفي تدريبهم على أعلى مستوى بما يسهم في تحقيق أعلى قدر من الرعاية الصحية المتكاملة والمميزة للمواطنين.