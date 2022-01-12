شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تبحث مع المركز الأفريقى للسيطرة على الأمراض سبل التعاون لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الدكتور أحمد أوما نائب مدير المركز الأفريقى للسيطرة على الأمراض ACDC، على هامش منتدى شباب العالم 2022 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أعرب عن ترحيبه بالتعاون والتنسيق الدائم مع ACDC فى مجال تبادل الخبرات والأنشطة التدريبية، موجها الشكر لـ"المركز الأفريقى للسيطرة على الأمراض" على تقديم بعض التجهيزات فى مجال فحص التسلسل الجينى لفيروس كورونا.

وأضاف عبد الغفار أن الوزير أكد استعداد وزارة الصحة والسكان، لاستقبال العينات القادمة من البلدان الأفريقية الصديقة والمحولة من قبل ACDC لفحصها بمصر، فى إطار مبادرة التسلسل الجينى لمسببات الأمراض فى أفريقيا.

وتابع أن الوزير أعرب عن تطلعه للمزيد من التعاون، ومساعدة المركز الأفريقى للسيطرة على الأمراض ACDC فى دعم القدرات المصرية لتصنيع مستلزمات التشخيص، والتى تتضمن اختبارات الفحص الخاصة بفيروس كورونا.

وأشار عبد الغفار إلى تأكيد الوزير على استعداد مصر التام إلى تقديم الدعم الكامل من خلال قدراتها البشرية فى مجالات (علم الأوبئة، والترصد، والمعامل، ومكافحة العدوى) لمساعدة كافة الدول الأفريقية.

ومن جانبه، طلب الدكتور أحمد أوما نائب مدير المركز الأفريقى للسيطرة على الأمراض ACDC، الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المصرية، لنقل التكنولوجيا المتعلقة بإنتاج لقاحات mRNA ضد فيروس كورونا.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان والدكتور وسام منقولا مدير الاستجابة السريعة ومدير الاستجابة الطارئة لـ"كوفيد 19" بـ"ACDC".