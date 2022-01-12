شكرا لقرائتكم خبر عن من حظائر الأغنام لممشى سياحى.. شاهد كيف أصبح شارع البحر الأعظم بعد انتهاء التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 أعمال التطوير الجارية بشارع البحر الأعظم جنوب الجيزة، حيث تم تحوير مناطق حظائر تربية الأغنام والماعز إلى ممشى سياحى، وتمكنت محافظة الجيزة خلال شهور في إجراء تحول جذري وحضاري في منطقة كانت يعاني مواطنوها من وجود أماكن تربية للمواشي والإغنام بها، وما يتبعه من وجود مخلفات، وذلك بشارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة.

وأزالت المحافظة كافة التعديات على الطريق العام وإشغالات المحال العامة والجزارة وتمهيد الطريق وإنشاء أرصفة للمشاة، وأحواض زراعات خضراء ودعمها ببعض الأشجار الجمالية وأعمدة الإنارة وإضاءات الليد الأرضية لتكامل الصورة الحضارية لأعمال التطوير التي يشهدها الطريق بالكامل.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أصحاب المحلات والجزارة بالحفاظ على ما جرى إنجازه وعدم التعدي علي الطريق أو وضع حواحز مع التشديد على رئيس حي جنوب، بضرورة المتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم وجود مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.