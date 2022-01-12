المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى: النمو المتوقع لمصر هذا العام أعلى من المعدل العالمى

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القاهرة - سامية سيد - محمود محيى الدين: منتدى شباب العالم وتنظيمه شيء استثنائى

قال الدكتور محمود محيى الدين،المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، إن متوسط النمو المتوقع لهذا العام على مستوى العالم ستتراوح من 5 إلى 4.9 % عالمياً ، بسبب متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، مشيراً إلى أن الدول النامية بما فيهم القارة الإفريقية والدول العربية ستكون أقل في النمو من المتوسطات العالمية، وستتراوح من 3 إلى 4% حسب كل إقليم.

وأضاف "محيى الدين"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أنه وفق البنك الدولى متوقع معدل نمو لمصر يصل إلى 5.5% وهذا أكثر من المعدل العالمى وذلك يؤشر إلى أن المعدلات في آمان".

وأعرب"محى الدين"، عن سعادته تجاه المشاركة في منتدى شباب العالم، مشيراً إلى تنظيم وترتيب المنتدى يعد شيء استثنائى.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم،أول أمس الاثنين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.