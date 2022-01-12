شكرا لقرائتكم خبر عن "تحية وتقدير لشعب مصر".. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها الرئيس السيسى: لو لم يحدث الإصلاح الاقتصادى فى مصر لواجهنا كارثة فى جائحة كورونا.. مصر أدارت التعامل مع "كوفيد - 19 " بتوازن.. ولسنا دولة غنية لكننا واجهنا الفقر ووفرنا مساكن جيدة".

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الرئيس السيسى: السلام والتعمير ثوابت لنا ونسعى للتعاون مع الجميع.. ويؤكد: لو لم يحدث الإصلاح الاقتصادى فى مصر لواجهنا كارثة فى جائحة كورونا الرئيس السيسى: السلام والتعمير ثوابت لنا ونسعى للتعاون مع الجميع.. ويؤكد: لو لم يحدث الإصلاح الاقتصادى فى مصر لواجهنا كارثة فى جائحة كورونا

الرئيس السيسى: الفقر بيدخل البلاد فى متاهات.. أنفقنا 400 مليار دولار للخروج من متاهة الفقر وهنفضل نشتغل لحد ما نقضى عليه.. البلد فى 2011 كانت على وشك الانهيار.. راهنت على الشعب المصرى فى إجراءات 2016.. الأكاديمية الوطنية للتدريب جاهزة لكل شباب المنطقة.. الإعمار يتطلب وقف النزاعات والاقتتال.. ويوجه بسرعة الانتهاء من مراحل إعادة إعمار قطاع غزة



