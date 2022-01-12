شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تقدمى فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022.. والفئات المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى تلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022، حيث يستمر تلقى طلبات التقديم حتى يوم 20 يناير 2022 بمديريات التضامن الاجتماعى على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن من ضمن شروط الاختيار ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء، ويُستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان، وبحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز بأحد المهن، ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير قابل للتعلم.

وبالنسبة للأم للأسرة الكافلة من الأطفال "كريمي النسب"، فيستلزم إضافة لكل ما سبق أن يكون الإبن البديل قد حصل علي مؤهل جامعى، وأخذ من الرعاية والاهتمام القدر المناسب الذى أتاح له حياة نفسية واجتماعية سليمة.

وأما عن الأم البديلة بأحد دور الرعاية، فيستلزم أن يكون الابن البديل بالدار قد حصل علي مؤهل علمي مناسب وألا يقل عمر الأم عن 45 عامًا، وأن تكون حاصلة علي مؤهل علمى مناسب وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عاما.

كما تتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام أم لثلاثة أبناء بحد أقصى حققت قصة نجاح أو عاشت فترة كفاح، وأم بديلة وأم من ذوي الإعاقة، وأم لابن من ذوي الإعاقة، وأم من مؤسسات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وأم حاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي.