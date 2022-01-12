شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين :ضخ 9 آلاف طن أرز وزيت وسكر يوميا لصرفها لأصحاب البطاقات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من شركتي الجملة (العامة والمصرية) يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميا لمنافذ الصرف و3000 طن زيت يوميا مناصفاً ما بين العبوة زنه 800م والعبوة زنة 1 لتر،و1000 طن ارز و1000 طن مكرونة إضافة الى السلع الأخرى التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 28 سلعة
وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزير وجه بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تقارب إلى 40 ألف منفذ بين المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمنتشرة بمحافظات الجمهورية، وأن ملف الأمن الغذائي من الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية خاصة، وأن هناك جهود كبيرة تبذل باستمرار للحفاظ على مخزون استراتيجى أمن من السلع الأساسية، أن مخزون السلع الإستراتيجية تعدى في أغلبها الخمسة أشهر.