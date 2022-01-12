الداخلية تكشف تفاصيل تداول فيديو رقص "مدرس" مع الطلبة في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنا "قيام مدرس بالرقص والغناء مع بعض الطلبة أثناء إعطائهم "درس خصوصي".

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنا قيام مدرس بالرقص والغناء مع بعض الطلبة أثناء إعطائهم درس خصوصي في إحدى المواد الدراسية بإحدى القاعات "مستأجرة" كائنة بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية من تحديد الشخص المذكور، وتبين أنه (طالب جامعي، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية وله محل إقامة آخر بالقاهرة) أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه كان في حفلة لتكريم الطلبة المتفوقين.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.