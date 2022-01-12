"القاتل الصامت قضى على الأسرة كلها".. تفاصيل مصرع 4 أشخاص داخل شقة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقيت أسرة مكونة من 4 أشخاص مصرعها اختناقا؛ بسبب تسرب الغاز داخل محل إقامتهم بالقاهرة.

المعاينة الأولية للبحث الجنائي كشفت مصرع شخص وزوجته وابنتيهما بمنطقة الساحل؛ وأن الحادث نتيجة تسرب غاز داخل الشقة تسبب في وفاتهم؛ وذلك لوجود سخان غاز داخل المطبخ يعمل؛ والوفاة نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون المتصاعد من السخان.

وكشف الفحص المبدئي لمكان الحادث العثور عائل الأسرة "الأب" متوفيا داخل غرفة الأطفال، فيما عُثر على الزوجة والطفلتين نائمين على السرير داخل غرف النوم، وجميع نوافذ الشقة سليمة ومغلقة.

ومن جانبه أفاد شقيق المتوفي "أ.ص"، 55 سنة، موظف بالمعاش، أنه حاول مرارا وتكرارا الاتصال بشقيقه المتوفي لكن دون استجابة، فقام بكسر باب الشقة ليجد جثة شقيقه وزوجته وابنتيه داخل الشقة، ولا يتهم أو يشتبه في أحد.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بالعثور على 4 أشخاص متوفيين داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الساحل؛ نتيجة تسرب الغاز داخل الشقة، وتم نقلهم للمستشفى.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.