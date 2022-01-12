نبيلة مكرم تستقبل عددًا من المصريين بالخارج بجناح الهجرة في منتدى شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تصوير هاني رجب:

بدأ مساء الأربعاء، عزاء المستشارة تهاني الجبالي، بمسجد أبو بكر الصديق بمساكن شيراتون بمصر الجديدة.

وحضر العزاء المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، والنائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وزعيمه كتلة الأقباط، ورجل الأعمال هاني عزيز.

وشارك المئات من الأهالى أسرة المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، فى تشييع جثمانها بمسقط رأسها بمدينة طنطا، أمس.

يذكر أن المستشارة تهانى محمد الجبالي من مواليد 20 نوفمبر 1950، وشغلت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وأول امرأة مصرية تعمل بمهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وما زالت الوحيدة بين النساء التى تولت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.