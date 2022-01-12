الأوقاف تعلن أسماء المقبولين بالدفعة الرابعة بأكاديمية تدريب الأئمة والواعظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المقبولين بالدفعة الرابعة بأكاديمية التدريب من الأئمة والواعظات، ضمن اهتمامها وعنايتها بنشر الفكر الوسطي المستنير.

وأوضحت في بيان لها، الأربعاء، إلى أن ذلك يأتي ضمن دور أكاديمية الأوقاف الدولية في النهوض بالمستوى العلمي للأئمة والواعظات، وجاءت أسماء الدفعة الرابعة على النحو التالي:

- أولًا : الأئمة

1. محمد عوض محمد على منصور بورسعيد

2. عمر صبحي أبو عجوة على السويس

3. محمد فتحي عبد الحميد مجاهد الإسماعيلية

4. أحمد جابر عبد الحارث خليل الأقصر

5. أحمد طه أحمد متولي البحيرة

6. سيد محمد عبد الحكيم أبوزيد أسيوط

7. أحمد عادل عبد اللطيف سوهاج

8. عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد عثمان الاسكندرية

9. عطيه أبو بكر عطيه الدياسطي الغربية

10. فوده السيد أحمد فوده الشرقية

11. محمد محمد عطية أحمد سليم الإسماعيلية

12. أحمد عبد العال السيد الكفراوي الجيزة

13. حمدان محمد محمد أحمد الشرقية

14. أحمد هاني عبد العظيم على الإسماعيلية

15. أحمد حنفي أبو بكر محمد الوادي الجديد

16. عبد الرحمن حسن أمين محمد السيد البحيرة

17. محمد سعيد السيد الروبي الإسماعيلية

18. محمود عطا أحمد محمد المنيا

19. بليغ المتولي أحمد محمد الدقهلية

20. حسن عبد المنعم أحمد حسين سوهاج

21. شاذلي مصطفى أحمد الطاهر أسوان

22. مصطفى محمد رجب الليثي المنيا

23. علاء عبد النبي عبد الفتاح زين شمال سيناء

24. علاء الدين محمد أحمد أحمد أسيوط

25. بكر إبراهيم محمود إبراهيم الأقصر

26. محمد مصطفى إبراهيم بكري كفر الشيخ

27. عبد الله فرج حماد محمد النقيب الجيزة

28. محمود سعد إبراهيم محمد الأقصر

29. حسام مسعد رجب عطا الله البحيرة

30. محمد ماهر جمعة إبراهيم الاسكندرية

31. زين حسن عقيلي سيد أسيوط

32. حسين محمد حسين عبدالله الدقهلية

33. عماد محمد السيد مجاهد الجيزة

34. عبد الله محمد السيد عبد العال القليوبية

35. مكاوي حسين محمد حسين الشرقية

36. محمد سالم توفيق مهران الأقصر

37. حماده محمد نصر مدني الأقصر

38. عبد المنعم هيبة عبد المنعم سلامه بني سويف

39. حاتم أحمد سيد أحمد عبد العال الغربية

40. المعتز إبراهيم محمد محمد الإسماعيلية

41. سعيد صلاح إسماعيل علي الفيوم

42. الأنصاري خلف الله محمد البحر الأحمر

43. محمد عبد المحسن إبراهيم القاهرة

44. إبراهيم صبحي صابر سعد المنوفية

45. محمد إبراهيم على محمد الشرقية

46. شحاته محمد شحاته محمد سوهاج

47. عبد الحميد جاد الرب عبدالله محمد أسوان

48. أحمد صبحي محمد عياد البحيرة

49. محمود بغدادي أحمد حسين الأقصر

50. محمد على حسن محمد سوهاج

51. محمود بدر أحمد شعبان الفيوم

52. محمد سعيد محمد هريدي البحيرة

53. أحمد رمضان محمود الحضري جنوب سيناء

54. أحمد خضر مدني على الوادي الجديد

55. أحمد حسن فولي محمد المنيا

56. شوقي ظهري محمد أيوب أسوان

57. مختار فؤاد عبد العزيز أحمد القليوبية

58. محمد إسماعيل حسن إسماعيل الشرقية

59. محمد عبد الظاهر على سعيد الوادي الجديد

60. محمد محمد زكي محمد المنيا

61. أحمد محمد رمضان سرحان الفيوم

62. زكريا نجيب المليجي فرج الغربية

63. أحمد جابر عبد الحارث خليل الأقصر

64. عبد الحميد محمد عبد الحميد عبد السلام الدقهلية

65. إسلام نفاد محمد إبراهيم الدقهلية

66. عماد محمد السيد علي مجاهد الجيزة

67. محمد علي مصطفى خطاب سوهاج

️????️ثانيًا : الواعظات

1. دينا إبراهيم أبو الخير الدقهلية

2. هدى محمد صبري عبد العزيز محمد الإسكندرية

3. وفاء السيد على أحمد السيسي القاهرة

4. رشا شعبان صابر الشاعر الدقهلية

5. لمياء محمد حسنى بشاره القاهرة

6. إنجي محمد عبد الوهاب السيد القاهرة

7. أميرة محمد قطب سلمى الإسكندرية

8. منى عبد العظيم السيد سليم نجم القاهرة

9. رشا حلمي مأمون فوده القاهرة

10. رحمة رشاد محمد قطب الجيزة

11. حنان على مصطفى على القاهرة

12. مرفت محمد رمضان جاد القاهرة

13. نشوى محمد عبدالمجيد المصري القاهرة

14. مها سيد الدسوقي سحاب القاهرة

15. وفاء أمين إبراهيم الزقم المنوفية

16. هالة محمد ربيع أحمد حسن المنيا

17. حنان عبد الله السيد سليمان المنوفية

18. منى فاروق أحمد إسماعيل المنيا​