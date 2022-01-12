مدير المجلس الثقافي البريطاني يتعرف على جهود مرصد الأزهر في مكافحة التطرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأربعاء، سكوت ماكدونالدز المدير التنفيذي العالمي للمجلس الثقافي البريطاني، وإليزابيث وايت مدير المجلس في مصر، والوفد المرافق لهما؛ للتعرُّف على دور المرصد في محاربة الأفكار المتطرفة، ومتابعاته الدؤوبة لأنشطة التنظيمات الإرهابية في العالم أجمع وتناولها بالتحليل والتفنيد والرد على الشبهات؛ منعًا من ترسيخ أفكارها في العقول.

واستعرض مشرفو المرصد آلية العمل داخل وحدات المرصد الذي يضم 13 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، من خلال شرح مفصل للمهام التي يؤديها الباحثون في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، إلى جانب مواجهة ظاهرة "الإسلاموفوبيا".

وعرض مشرفو الوحدات أحدث إصدارات المرصد التي تناولت عددًا من القضايا، مثل: التطرف، اللاجئين، وخطاب الكراهية، إلى جانب التوصيات التي توصل إليها باحثو المرصد لحل إشكالات يعاني منها عدد من الدول الأوروبية، إلى جانب الترجمات التي نشرها المرصد مؤخرًا.

في الوقت نفسه، قالت الدكتورة ريهام عبدالله، مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الأزهر يشارك للمرة الأولى في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بجناح خاص يستهدف التفاعل مع الشباب من 160 دولة.

وأوضحت في بيان لها، الثلاثاء، أن مشاركة المرصد في المنتدى تهدف إلى التعريف بالدور الذي يقوم به الأزهر الشريف من خلال أدواته الحديثة في بناء السلام ومكافحة التطرف والإرهاب، والدفاع عن قضايا الأمة وحماية الشباب من الأفكار الهدامة والمغلوطة، موضحة أن الجناح يضم 30 كتابًا بـ 13 لغة هى ثمرة إنتاجه البحثي ضمن فعاليات المنتدى، فضلًا عن 110 إصدارا من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية و 148 إصدار من إصدارات مركز الترجمة، ويتناول المرصد في إصداراته قضايا وأوضاع المسلمين حول العالم، وقضايا الإرهاب والتطرف وخصوصًا ما يخص المرأة والطفل والعائدين من داعش والعوامل التي تؤدي إلى التطرف، وجهود الأزهر في مكافحة التطرف ومعالجة القضايا المعاصرة.

ولفتت إلى أن هناك إقبالا كبيرا للتعرف على إصدارات الأزهر والتي أبرزها: (حقيقة الجهاد في الإسلام، والمرأة وداعش وقضايا بارزة في إطار اجتماعي، وحملات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، واليمين المتطرف ودوره في إذكاء خطاب العنصرية، والتطرف وملامح الشخصية المتطرفة، والإسلاموفوبيا، وجرائم استهداف دور العبادة، والنساء في صفوف التنظيمات المتطرفة، والعائدون من داعش).

وأشارت أن إصدارات المرصد تتناول بعض القضايا المهمة منها: (الأزهر والقضايا المعاصرة.. تحديات وطموحات، والإسلام والأخلاق الحميدة، ولمحات مشرقة من تاريخ الإسلام في الصين، ومسلمو سويسرا وبلجيكا وكندا وفرنسا.. الحالة الدينية والتحديات، وخطاب الكراهية في وسائل الإعلام العالمية.. تداعياته وانعكاساته على المسلمين، والتطرف الإلكتروني.. الأسباب والمظاهر وسبل المواجهة".