"البحوث الإسلامية" يطلق قافلة دعوية نسائية ثانية لمحافظة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أطلق مجمع البحوث الإسلامية، الأربعاء، القافلة الدعوية الثانية لواعظات الأزهر بمشاركة الوعاظ إلى محافظة أسوان والتي تستهدف تنفيذ برنامج توعوي ودعوي في مختلف المدن والقرى، بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية في بيان له، الأربعاء، أن القافلة تأتي ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف الجهود الدعوية والتوعوية لوعاظ وواعظات الأزهر بما يحقق رسالة المؤسسة ودورها المجتمعي.

وقال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القافلة التي انطلقت فعالياتها اليوم لواعظات الأزهر وبمشاركة الوعاظ إلى محافظة أسوان تؤكد على وعي الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر بالتحديات المجتمعية والفكرية التي تحتاج إلى تكاتف جهود الدولة ومؤسساتها كلٌ في موقعه ووفق تخصصه في المواجهة الحاسمة لتلك التحديات وإدراك حجم وأهمية المسئولية المشتركة التي تقع علينا جميعًا في النهوض والارتقاء بمصرنا الحبيبة.

وأضاف أن برنامج القافلة يسعى لتحقيق تواصل مباشر خلال التوقيت المحدد للقافلة والتي تستمر على مدار أسبوع كامل، كما يستهدف البرنامج الوصول لشرائح متنوعة في المجتمع وخاصة فئة السيدات لتلبية احتياجاتهن ودعم معارفهن حول القضايا التي تمس شأن الأسرة أولًا ثم المجتمع في عمومه ثانيًا.

وأوضحت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، أن القافلة تأتي بعد ما حققته القافلة الأولى إلى محافظة البحر الأحمر من نجاحات فى التواصل الميداني مع الجمهور، وهو ما كان له بالغ الأثر في تحقيق دور الأزهر الشريف في مجال التوعية المجتمعية الفاعلة.

وأشارت "شاهين" إلى أن برنامج هذه القافلة يشتمل على لقاءات نوعية في: جامعة أسوان، المجلس القومي للمرأة، معهد الخدمة الاجتماعية، قصر الثقافة، نزل الطالبات، مستشفى كوم امبو، المستشفى الجامعي ومستشفى الرمد، معهد الأورام، دور الرعاية الاجتماعية وبعض الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، دار رعاية البنين، نادي أسوان الرياضي، بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات التثقيفية في أماكن التجمعات المختلفة.