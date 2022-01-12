مدير "القاهرة لتسوية النزاعات": السيسي رائد إعادة الإعمار في الاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال السفير أحمد عبد الطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، إن إعادة الإعمار لفترة طويلة لم تكن أولوية فى العمل الدولى والإقليمي، حيث ترتكز المنظومة الدولية للسلم والأمن على منع النزاعات، ثم تسوية النزاعات من خلال جهود التفاوض والوساطة، ثم الوصول إلى هدنة ووقف اطلاق النار واتفاق سلام، وهذا كان الوضع لسنوات طويلة، حيث أدرك المجتمع الدولى مؤخرا أن هذا غير كافى لتحقيق استدامة السلام.

وقال عبد اللطيف فى كلمته -خلال جلسة "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات" - إن مصر كان لها دور ريادى فى إعادة توجيه منظومة العمل الدولى، لتجعل من إعادة الإعمار أولوية، وحاليا مصر ترأس فى الأمم المتحدة لجنة بناء السلام، والجهاز الرئيسى للأمم المتحدة لدعم الدول الخارجة من النزاعات.

وأضاف: إنه على المستوى الإفريقى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي ريادة إعادة الإعمار فى "الاتحاد الإفريقى"،كما أطلقت مصر الشهر الماضى مركز إعادة الإعمار للإتحاد الإفريقى الذى سيكون مقره فى القاهرة، وسيكون له دور كبير فى عمل نوعية للعمل الإفريقى من خلال تبادل الخبرات وممارسات بناء القدرات.

وتابع : إنه فى عام 2019 عندما ترأست مصر الاتحاد الإفريقى أطلقت منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين برعاية الرئيس السيسي، والذى يعد منصة لدعم جهود بناء السلام وتسوية النزاعات فى القارة الإفريقية، حيث جعلت مصر من إعادة الإعمار أولوية وطنية دولية وإقليمية.

وأكد أن مصر قدمت دعما للدول الإفريقية الشقيقة تمثل فى البينة التحتية مثل مشروع إعادة إعمار غزة الضخم بتكلفة 500 مليون دولار، وأيضا مشروع البنية التحتية فى العراق، ولبنان، وجنوب السودان، كما ساهمت المؤسسات المصرية فى بناء قدرات كوادر تلك الدول والتى استفادت من تجربة مصر الناجحة فى السنوات الماضية والتى تم خلالها تحقيق الاستقرار والقضاء على الإرهاب والبنية والتحتية وتمكين المرأة والشباب.