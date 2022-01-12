وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع إنتاج المصاعد الكهربائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي مصنع المصاعد الكهربائية التابع لشركة (مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية)، وجاء ذلك بإعادة التمركز التابع لوزارة الإنتاج الحربي بطريق بلبيس.

وأشار الوزير "مرسي" إلى أن هذه الجولة التفقدية تأتي بهدف متابعة الموقف التنفيذي وسير العمل بمصنع المصاعد الكهربائية، لافتًا إلى أن إنشاء المصنع يأتي في إطار التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) وشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية لإنشاء شركة تحت اسم مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيجيك"، مضيفًا أن الغرض من هذا التعاون هو توطين صناعة المصاعد والسلالم الكهربائية وزيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا ونقل التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج إلى شركات الإنتاج الحربي وتبادل الخبرات المكتسبة وصولًا إلى أعلى نسبة تصنيع محلي ممكنة لهذه الصناعة مع مواكبة التقدم التكنولوجي في هذه الصناعـة وتحقيق مقاييس الجودة العالمية والسعر التنافسي وذلك بالاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والخبرات البشرية لشركات الإنتاج الحربي.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي إيمان الوزارة الكامل بأهمية التكامل مع القطاع الخاص في مجالات التصنيع المختلفة، وهو ما يعكسه وجود تعاون كبير بين الوزارة وشركات القطاع الخاص العالمية والمحلية لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ وعقول مصرية وبأعلى معايير الجودة، وأوضح الوزير "مرسي" أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم منذ عامين بسبب جائحة فيروس كورونا والسلالات المتحورة منه لا تزال مستمرة ما يزيد الترقب الدولي بشأن الأضرار المحتملة على الأنشطة الاقتصادية والأسواق المالية العالمية وسلاسل الإمداد الدولية التي لازالت لم تتعاف بشكل كامل من هذه الظروف الاستثنائية التي أثرت على جميع اقتصاديات العالم وجميع القطاعات الاقتصادية في آنٍ واحد.

من جانبه أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر حرص وزارة الإنتاج الحربي على متابعة مستجدات المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف الشركات والوحدات التابعة للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها.

حضر الجولة التفقدية المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندسة دينا عبد المنعم مساعد الوزير للتطوير والمتابعة، والمهندس ممدوح بدوي رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي)، والمهندس مختار عطا خيري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، والمهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، والمهندس هشام نصر رئيس قطاع التفتيش والمراجعة الداخلية بالهيئة.