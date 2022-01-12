بعد زيادة الإصابات.. "علمية كورونا" تكشف عن المتحور الأكثر انتشارًا في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر باللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، عن المتحور الأكثر انتشارًا بين مصابي الفيروس في مصر، خاصة بعد الزيادة الملحوظة في أعداد الإصابات مؤخرًا.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن متحور دلتا لا يزال المتحور السائد في مصر حتى الآن، بالمقارنة بباقي المتحورات التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

كانت منظمة الصحة العالمية صنفت عددًا من المتحورات لفيروس كورونا، هي: ألفا، وبيتا، ودلتا، وجاما، وأوميكرون.

وأشار المصدر إلى أن متحور أوميكرون موجود بالفعل بين عدد من المصابين بكورونا، ومن المقرر الإعلان عن العدد الذي حصرته الوزارة للمصابين به خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشهدت مصر زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع الأخير، في الوقت الذي طالت العدوى مسؤولين ورياضيين وشخصيات عامة.

وسجلت وزارة الصحة أمس، 932 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و19 حالة وفاة.