ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما سلاح ناري ومواد مخدرة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالشرقية؛ لحيازتهما سلاح ناري غير مرخص وكميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أفادت قيام (عاطلان -مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) بالإتجار في المواد المخدرة، متخذان من دائرة مركز شرطة بلبيس مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار -40 كيلو جرام لمخدر البانجو – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع عن نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.