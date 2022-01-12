ضبط عنصر إجرامي شديدة الخطورة هارب من حكم بالمؤبد في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا من ضبط أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة -سبق اتهامه في 23 قضية أبرزها "سرقة بالإكراه -سلاح -نصب -مقاومة سلطات – ضرب – استيلاء")، والمطلوب التنفيذ عليه في (4 جنايات من بينهم "حكم بالسجن المؤبد") أثناء تردده على محل إقامته، وبحوزته (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمطلوبين جنائياً.