شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب النقل يؤدون امتحانات الترم الأول والمدارس تطبق الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل طلاب النقل بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالجيزة، أداء امتحان الفصل الدراسي الأول، حيث حرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس، حيث تم تطبيق التباعد بين الطلاب بجلوس كل طالب على مقعد.

وأكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب يؤدون امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والعلوم.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة و مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسى 2022/2021 مع اتخاذ كافة الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب واتداء الكمامة.

- صفوف النقل للمرحلة الابتدائية

الصف الثانى والثالث "الفصل الواحد " والرابع والخامس "صم وضعاف سمع " خلال الفترة من 9 إلى 10 ينابر 2022

-الصف الرابع الابتدائى " عام وفصل واحد ومكفوفين" والسادس (صم وضغاف سمع) خلال الفترة من15 إلى 20 يناير 2022

- الصف الخامس الابتدائى (عام وفصل واحد ومكفوفين) والسابع (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022

- الصف السادس الابتدائى (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022.