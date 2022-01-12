شكرا لقرائتكم خبر عن سارة البطوطى: نتعاون مع التخطيط للعمل بـ"القرية الخضراء" ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سارة البطوطي، رئيس شركة استشارات، إن هناك مشروع يتم العمل فيه حاليا بالشراكة مع وزارة التخطيط، وعندما طُرح هذا الأمر في COP 26 كأنه اكتشافا جديدا، وهي فكرة القرية الذكية أو القرية الخضراء والتي تحتوي على مجموعة من الإرشادات البسيطة التي تستهدف ربة المنزل في مصر.

أضافت سارة البطوطي، في كلمتها بجلسة "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، ضمن فعاليات اليوم الثالث بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المشروع الجديد الذى يتم في مصر، يتعلق بقضية التغير المناخي وربطه بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مبينة: "لازم يكون عندنا مجموعة من الإرشادات تفكر في كيفية استهلاك الكهرباء والمياه والتقنيات لتكون شبيه للناس التي تستخدمها".

وتابعت: "الفرص الموجودة فى مبادرة حياة كريمة، سيتم من خلالها ربط بين المؤشرات والاحتياجات والتنبؤ والوقاية وكيفية تأثير تغيير المناخ على المنازل، وكيف تقدم الدولة حلول بسيطة ومحلية".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أول أمس الاثنين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.