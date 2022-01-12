شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "الفقر بيدخل البلاد فى متاهات يصعب الخروج منها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشباب من أهم الموضوعات التى تحتاج من الجميع الاهتمام بها، متابعا: "خلينى أوجه من خلال آية وسارة شبابنا أوجه التحية إلى شباب مصر.. المؤتمر اللى موجودين فيه ده أحد أفكار شباب مصر.. حياة كريمة وهى نموذج ملهم أحد أفكار شباب مصر.. كل التحية للشباب في مصر".

وأضاف الرئيس السيسي جلسة بعنوان: "تجارب تنموية في مواجهة الفقر": "الفقر في بلادنا وفى بلاد كتير.. الفقر بيدخل البلاد في متاهات يصعب الخروج منها.. عاوز أتكلم على مستوى الأسرة ممكن تقول بيدخل الأسرة في متاهة.. وعلى مستوى الدولة بيدخل الدولة في متاهة.. متاهة التخلف والجهل.. كله عبارة عن مثلث الفقر والتخلف والجهل.. يلفوا ويصعب على أي حد يخرج منهم بسهولة".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أول أمس الاثنين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.