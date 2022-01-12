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86% من القراء يؤيدون تكثيف حملات الدعاية لسياحة السفارى والمحميات الطبيعية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية لسياحة السفارى والمحميات الطبيعية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية لسياحة السفارى والمحميات الطبيعية.

وأيد 86% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية لسياحة السفارى والمحميات الطبيعية، بينما عارض 14 % من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية لسياحة السفارى والمحميات الطبيعية.


 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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