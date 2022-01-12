شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشيخ عبد العاطى ناصف "قارئ الأولياء" فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الأربعاء 12 يناير، ذكرى ميلاد الشيخ عبد العاطى حسن ناصف، أحد مشاهير قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي في العصر الحديث، والذى رحل عن عالمنا في شهر يونيو عام 2014 عن عمر يناهز 81 عامًا تاركًا إرثًا من التسجيلات القرآنية المتميزة بصوته ومدرسته الخاصة.

”الخليج 365” يقدم في السطور التالية معلومات عن الشيخ عبد العاطى ناصف في ذكرى ميلاده:

1. ولد الشيخ عبد العاطي حسن على ناصف، في مثل هذا اليوم 12 يناير عام 1933 بمركز شبين القناطر التابع لمحافظة القليوبية.

2. في عام 1944 توفي والده فتولى جده امر تعليمه وتحفيظه القرآن الكريم

3. حفظ الشيخ عبد العاطي ناصف القرآن الكريم وتعلم التجويد وعمره لم يتجاوز الـ 15، ثم تعلم القراءات.

4. قرأ الشيخ عبد العاطي ناصف في المناسبات وذاعت شهرته في كل المحافظات حتى تقدم للالتحاق بالإذاعة.

5. في عام 1969 تم اعتماده رسميًا قارئًا بالإذاعة .

6. اشتهر الشيخ عبد العاطى ناصف بحبه للأولياء ومساجد آل البيت حتى أطلقوا عليه لقب قارئ الأولياء

7. لديه 5 أبناء بينهم "حسين" الذى ورث عنه قراءة القرآن الكريم.

8. توفي الشيخ عبد العاطى ناصف يوم الأحد 8 يونيو عام 2014، عن عمر يناهز 80 عامًا.



الشيخ عبد العاطى ناصف

في تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”، قال حسين عبد العاطى ناصف، ابن الشيخ عبد العاطى ناصف: "تعلمت من والدى التواضع مع الناس والإخلاص فى التلاوة، حيث كان يعطى كل حرف حقه ومستحقه، وكان يلقب بفلاح القرآن، والجمهور اقتبس هذا اللقب من الفلاح الذى يفلح فى الأرض بفأسه بإتقان، فقط كان والدى متقنًا ومجتهدا فى تلاوته، كما أطلقوا عليه قارئ الأولياء، لأنه كان يحرص على التلاوة فى مساجد آل البيت مثل السيدة نفسية والسيدة زينب والإمام الشافعى، طوال العام".