شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تنفذ خطة لتطوير ورفع كفاءة شبكات شمال وجنوب سيناء بـ9 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر
1- تأمين التغذية الكهربائية لمشروع التنمية الزراعية لـ270 ألف فدان من خلال إنشاء محطات توليد ومحطات محولات جديده بقدرات تصل إلى 2400 ميجا وات.
2- إنشاء 3 محطات محولات جهد 220 كيلو فولت بشمال وسط سيناء بتكلفة تصل إلى مليار 150 مليون جنيه.
4- تركيب 4 موزعات جهد متوسط و295 محولات وأكشاك قدرات مختلفة.
5- تركيب 31 سكينة هوائية جهد متوسط و21 وحدة ربط حلقى جهد متوسط.
6- 815 عامود هوائى جهد متوسط و95 كم خطوط هوائية جهد متوسط.
7- مد 70 كم خطوط أرضية جهد متوسط و2333 عامود جهد منخفض، و765 كم خطوط هوائية جهد منخفض، و625 كم خطوط أرضية جهد منخفض.
8- 103 صناديق توزيع جهد منخفض، توصيل التيار الكهربائي للتجمعات التنموية الجديدة.
9- توصيل التيار الكهربائي لعدد 30 منزلا بدويا بقرية الجوفة برمانة، وعدد 76 منزلا بدويا بقرية الجوفة برمانة.
10- تغذية قرى سهل الطينة ضمن مشروع استصلاح 400 ألف فدان.
11- توصيل التيارالكهربائى لإنارة الطريق الدولى من كمين الميدان حتى سبيكة ومن تجمع مزار حتى قرية الروضة بطول 15 كم فى الاتجاهين (مرحلة ثانية).
12- توصيل التيار الكهربائى لمشروع 12 تجمعا بدويا تنمويا بشمال سيناء.
13- مشروع تدعيم مدينة الشيخ زويد بخط مزدوج الدائرة ومشروع تغذية سوق الجملة الجديد وتغذية عمارات السيل وإنارة الطريق الدولي حتى الروضة، وتغذية محطة رفع مياه - كرم أبو نجيلة.
14- توصيل التيار الكهربائى لأنفاق شمال الإسماعيلية أسفل قناة السويس الجانب الشرقي والغربي والمناطق الأمنية بقدرة 26 م ف ا.
15- توصيل التيار الكهربائى لأنفاق بورسعيد أسفل قناة السويس الجانب الشرقي والغربي والمناطق الأمنية بقدرة 26 م ف ا.