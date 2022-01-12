شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تنفذ خطة لتطوير ورفع كفاءة شبكات شمال وجنوب سيناء بـ9 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بتكلفة تصل إلى 9 مليارات جنيه تنفذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع ونقل الكهرباء بشمال وجنوب سيناء، لتوصيل التيار الكهربائي لأهالى سيناء بأعلى جودة، والقضاء على الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد وتهالك الشبكة والتى ستظهر مطلع العام المقبل، وفيما يلى خطة وزارة الكهرباء لرفع كفاءة شبكات توزيع ونقل الكهرباء بسيناء وما تم تطوير حتى الآن:

1- تأمين التغذية الكهربائية لمشروع التنمية الزراعية لـ270 ألف فدان من خلال إنشاء محطات توليد ومحطات محولات جديده بقدرات تصل إلى 2400 ميجا وات.

2- إنشاء 3 محطات محولات جهد 220 كيلو فولت بشمال وسط سيناء بتكلفة تصل إلى مليار 150 مليون جنيه.

4- تركيب 4 موزعات جهد متوسط و295 محولات وأكشاك قدرات مختلفة.

5- تركيب 31 سكينة هوائية جهد متوسط و21 وحدة ربط حلقى جهد متوسط.

6- 815 عامود هوائى جهد متوسط و95 كم خطوط هوائية جهد متوسط.

7- مد 70 كم خطوط أرضية جهد متوسط و2333 عامود جهد منخفض، و765 كم خطوط هوائية جهد منخفض، و625 كم خطوط أرضية جهد منخفض.

8- 103 صناديق توزيع جهد منخفض، توصيل التيار الكهربائي للتجمعات التنموية الجديدة.

9- توصيل التيار الكهربائي لعدد 30 منزلا بدويا بقرية الجوفة برمانة، وعدد 76 منزلا بدويا بقرية الجوفة برمانة.

10- تغذية قرى سهل الطينة ضمن مشروع استصلاح 400 ألف فدان.

11- توصيل التيارالكهربائى لإنارة الطريق الدولى من كمين الميدان حتى سبيكة ومن تجمع مزار حتى قرية الروضة بطول 15 كم فى الاتجاهين (مرحلة ثانية).

12- توصيل التيار الكهربائى لمشروع 12 تجمعا بدويا تنمويا بشمال سيناء.

13- مشروع تدعيم مدينة الشيخ زويد بخط مزدوج الدائرة ومشروع تغذية سوق الجملة الجديد وتغذية عمارات السيل وإنارة الطريق الدولي حتى الروضة، وتغذية محطة رفع مياه - كرم أبو نجيلة.

14- توصيل التيار الكهربائى لأنفاق شمال الإسماعيلية أسفل قناة السويس الجانب الشرقي والغربي والمناطق الأمنية بقدرة 26 م ف ا.

15- توصيل التيار الكهربائى لأنفاق بورسعيد أسفل قناة السويس الجانب الشرقي والغربي والمناطق الأمنية بقدرة 26 م ف ا.