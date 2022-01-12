شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق امتحانات الصف الأول الإعدادى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء، امتحانات الصف الأول الإعدادى، بالجيزة، بمادة اللغة العربية والخط، كما تُختَتَم اليوم (12يناير) 2022 امتحانات الصفين الخامس والسادس بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ومن جانبه، شدد أشرف سلُّومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على مُديرى عُموم الإدارات بالمرُورِ اليوميّ لمُتابعةِ أعمال الامتحانات، والتنبيهِ على مُديري المدارس بالتعقيمِ اليوميِّ للجان، وعَدَم دخولِ المحمول لأيِّ طالبٍ، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.

وأدَّى أمس طُلابُ الصَفَّين الخامِس والسادِس الابتدائى مادتى اللغة الأجنبية والعلوم للترمِ الأوَّل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب ضد فيروس كورونا، وكذلك تَوافرِ أجواء الراحةِ والهدوء بلجانِ الإمتحانات.