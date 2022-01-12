أثار الجدل بإخراج الشياطين.. أبرز المعلومات عن القمص مكاري بعد وفاته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

توفي، أمس الثلاثاء، القمص مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز ٨٨ عامًا، وبعد خدمة كهنوتية لأكثر من ٤٥ عامًا.

ويستعرض الخليج 365 أبرز المعلومات عن الأب الراحل مكاري يونان:

1- ولد في ١ مارس ١٩٣٤.

2- سيم كاهنًا بيد الأنبا ميخائيل مطران أسيوط السابق في ١٨ يوليو ١٩٧٦.

3- خدم في أسيوط لمدة عام تقريبًا بعد رسامته قسًّا، قبل أن يأمر الأنبا ميخائيل مطران أسيوط بإخراجه من الخدمة في الإيبارشية، بسبب ما اعتبره أسلوب غير لائق قام به الأب مكاري في عظة أحد الشعانين بحضور نيافة المطران، وبعض الملاحظات العقائدية في عِظاته، فتم إيقافه من الخدمة.

4- عقب ذلك خدم في الكنيسة المرقسية بالأزبكية.

5- هو واعِظ شهير، ومؤلف له عدة كتب، وله بعض الأشعار الجميلة المُلحَّنة كترانيم.

6- مشهور بموضوع إخراج الشياطين، والتي يدور حولها بعض التساؤلات، على الأقل من جانب طريقة العرض.

7- بخلاف مشكلته مع نيافة الأنبا ميخائيل، احتك كذلك بنيافة الأنبا رافائيل ونيافة الأنبا أغابيوس ونيافة الأنبا استفانوس ونيافة الأنبا مارتيروس.

8- قام البابا شنودة بتحويله للمجلس الإكليريكي لمحاكمته (وكان رئيس المجلس الإكليريكي لشئون الكهنة وقتها هو نيافة الأنبا تيموثاوس)، إلا أنه ثار على الحاضرين فتم تحويل الأمر لقداسة البابا، الذي أخبره بدوره أن يتتلمذ على أقوال الآباء، ثم بعدها طلب منه نيافة الأنبا بيشوي أن يكتب كِتابًا عن المعمودية الأرثوذكسية ليثبت صحة ميوله وعقيدته.

9- يقوم بتقديم برنامج أسبوعي من الكنيسة المرقسية الكبرى في القاهرة + درس كتاب على قناة الحرية، كما تُعْرَض عِظاته في قناة الكرمة.

10- أصيب هو وزوجته مؤخرًا بفيروس كورونا، حتى توفيت زوجته منذ أيام، وكذلك توفي هو اليوم عن عمر ناهز الـ٨٨ عامًا. ​