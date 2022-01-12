شكرا لقرائتكم خبر عن شاب سيناوى عن منتدى شباب العالم: فخورون بإشادة الرؤساء والخبراء بالتنظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد على زايد، أحد شباب شمال سيناء المشاركين بفعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أن المنتدى جمع شباب العالم على أرض سيناء بمدينة السلام ليؤكد قوة وعظمة الدولة المصرية، وريادتها للعالم من خلال شبابها، وإرادتها أن تصنع واقع أفضل لهم.

وأضاف لـ"الخليج 365" أنه ضمن المشاركين من شباب شمال وجنوب سيناء، يستقبلون ضيوف مصر على أرض سيناء، لافتا إلى أنها المشاركة الأولى له، وتابع: "كنت فخورا أنني من أبناء مصر الغالية، وأعيش على أرض سيناء السلام، شاهدت واستمعت لإشادات من كل العالم لرؤساء وخبراء وشباب ومنظمات دولية بالتنظيم الرائع الذى يفوق الوصف، وإجراءات احترازية تحافظ على سلامة جميع المشاركين".

وقال إنه شارك فى ورشة عمل حول تغير المناخ وتاثيرات الجائحة على المشروعات البيئية، وما يجب فعله للمحافظة على البيئة، ويواصل المشاركة فى جلسات أخرى حول "نحو عالم آمن لتمكين المرأة" و"نموذج محاكاة المجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

يذكر أن فعاليات منتدى شباب العالم تنطلق بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 10 حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ، وسيناقش المنتدى في نسخته الرابعة ملفات عديدة هامة مثل التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة ومستقبل الطاقة والتغيرات البيئية، إلى جانب مناقشة موقف المؤسسات الدولية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.