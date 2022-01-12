العمق كبير.. البحوث الفلكية يكشف أسباب شعور المواطنين بالزلزال اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل زلزال قبرص الذي وقع فجر اليوم بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، وأسباب شعور المواطنين به في بعض المناطق المصرية.

جاء ذلك خلال بث مباشر وتغطية علمية إعلامية للمعهد القومي للبحوث الفلكية، على صفحاته عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن زلزال قبرص، وذلك بالتعاون مع جامعة سالونيك اليونانية.

وأوضح القاضي، أن مركز الزلزال شرق جزيرة كريت في منطقة شرق البحر المتوسط ويبعد 415 عن أقرب مدينة مصرية وهي مدينة دمياط، لافتًا إلى أن سبب شعور المواطنين بزلزال اليوم، في بعض المناطق المصرية يرجع إلى أن عمق الزلزال كبير.

وأكد "القاضي"، أن اجتماع اليوم بين الجانبين المصري واليوناني، جاء بهدف توضيح الموقف الحالي بهدف التقليل من حالة الخوف والهلع الذي انتشر لدى بعض المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم عرض الحقائق والمعلومات العلمية.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أصدر صباح اليوم، بيانًا كشف فيه تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت منطقة شرق البحر المتوسط، وشعر به سكان القاهرة الكبرى وعدة مدن مصرية.

وذكر المعهد، أن الزلزال وقع على بعد 415 كيلومتر من دمياط، في حدود الساعة 3:07 صباحًا بالتوقيت المحلي، بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، فيما حُدد مركزه بدائرة عرض 35.15 شمالاً وخط طول 31.94 شرقًا، على عمق 60 كم.

وأكد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورود ما يفيد بشعور المواطنين في عدة مناطق بهذه الهزة.​