"الأطفال ماتوا وسط النار".. النيابة تحقق في مصرع ٤ أشقاء في حريق بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في حادث حريق أسفر عن مصرع ٤ أطفال أشقاء داخل حريق شقة بمنطقة فيصل لبيان حقيقة وملابسات الواقعة.

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص مسرح الحادث وبيان أسباب الحريق ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا من شرطة النجدة بوجود حريق داخل شقة بأحد العقارات بمنطقة فيصل ووجود ضحايا؛ وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث وتبين وفاة كل من جودي عماد جمال 8 سنوات، يوسف عماد جمال، 6 سنوات، جولين عماد جمال، 4سنوات، وعبد الرحمن عمره عام ونصف مختنقين بالدخان، وتم نقلهم لمستشفى أم المصريين.

وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.