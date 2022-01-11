شكرا لقرائتكم خبر عن دير الأنبا مكاريوس السكندرى بجبل القلالى يعتذر عن استقبال زائرين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير الأنبا مكاريوس بجبل القلالى، أن الدير يعتذر عن عدم استقبال الزائرين اعتبارا من يوم الأربعاء 12 يناير ولمدة أسبوعين.

وأوضح بيان الدير أن ذلك يأتى للرحلات والمجموعات والأفراد وكذلك الأباء الكهنة والشباب الراغبين فى فترة حلوة وأسر الأباء الرهبان.

وأكد الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحى الدير أنه ان يكون هناك قبول لأى استثناءات فى هذا الأمر.