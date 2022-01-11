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دير الأنبا مكاريوس السكندرى بجبل القلالى يعتذر عن استقبال زائرين بسبب كورونا

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القاهرة - سامية سيد -  

 

 

أعلن الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير الأنبا مكاريوس بجبل القلالى، أن الدير يعتذر عن عدم استقبال الزائرين اعتبارا من يوم الأربعاء 12 يناير ولمدة أسبوعين. 

 

 

وأوضح بيان الدير أن ذلك يأتى للرحلات والمجموعات والأفراد وكذلك الأباء الكهنة والشباب الراغبين فى فترة حلوة وأسر الأباء الرهبان. 

 

 

وأكد الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحى الدير أنه ان يكون هناك قبول لأى استثناءات فى هذا الأمر. 

 


نص البيان

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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