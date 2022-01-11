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حى الأزبكية يشن حملة على الكافيهات ويضبط عشرات "الشيش"

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القاهرة - سامية سيد - شن رئيس حى الأزبكية غرب القاهرة، بالتعاون مع شرطة المرافق بالحى حملة مسائية، أسفرت عن رفع وإزالة الإشغالات من نهر الطريق بشوارع "زكى، وسوق التوفيقية، وسليمان الحلبي، وزكريا أحمد، ومنطقة تطوير الألفى"، التى تعوق المواطنين وحركة المرور.

 

كما تم رفع ومصادرة 25 "شيشة" من الكافيهات والمقاهى، وشدد رئيس حى الأزبكية على المقاهى والمحال بعدم فرش أى متعلقات بها بالشوارع لمنع إشغال الطريق والتسبب فى غلق الرصيف امام المشاه، مما يعرضهم للخطر.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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