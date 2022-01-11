شكرا لقرائتكم خبر عن حى الأزبكية يشن حملة على الكافيهات ويضبط عشرات "الشيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن رئيس حى الأزبكية غرب القاهرة، بالتعاون مع شرطة المرافق بالحى حملة مسائية، أسفرت عن رفع وإزالة الإشغالات من نهر الطريق بشوارع "زكى، وسوق التوفيقية، وسليمان الحلبي، وزكريا أحمد، ومنطقة تطوير الألفى"، التى تعوق المواطنين وحركة المرور.

كما تم رفع ومصادرة 25 "شيشة" من الكافيهات والمقاهى، وشدد رئيس حى الأزبكية على المقاهى والمحال بعدم فرش أى متعلقات بها بالشوارع لمنع إشغال الطريق والتسبب فى غلق الرصيف امام المشاه، مما يعرضهم للخطر.