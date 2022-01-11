شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك سفاجا تضبط 8 محاولات تهرب جمركى ضمنها أسلحة بيضاء وأجهزة لاسلكية ومستحضرات تجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد شاذلي مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 8 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء وأجهزة اللاسلكية وكمية من الأدوية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الثانية بإدارة الحركة برئاسة طلعت إسماعيل مدير إدارة الحركة تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية ل 8 راكب قادمين من السعودية والكويت والامارات وبتفتيشها تبين وجود 2 طلقة بندقية حية و 11 سلاح أبيض ( مطواه ) و4 جهاز لاسلكي و 4 هواتف أيفون 13 و83 علبة سولبادين مخدر و 19 أمبول مضاد حيوي و 16 أداة طبية للمفاصل وشاشة جهاز طبي و 192 علبة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية و30 كيلو عسل نحل و 65 خصلة شعر طبيعي مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وقام بالضبط كلا من خالد عصمت ، محمود حافظ وموافي محمود مأموري الحركة وأسامة هويدي وشعبان الريس مشرفي الحركة بحضور مصطفى هاشم وحمدي صابر وأحمد ممدوح وعماد حمدي بالتعريفة وحسن عيد بالأمن الجمركي ومحمد إسماعيل بمكافحة التهرب الجمركي .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 485 ألف و420 جنيه، وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 8 محاضر ضبط جمركى وحررها ياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .