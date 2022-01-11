شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة": نشارك فى منتدى شباب العالم لعرض دور المبادرة فى القضاء على الفقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت يوستينا ثروت مدير قطاع الفئات المستفيدة بمؤسسة حياة كريمة، إن مشاركة مؤسسة حياة كريمة فى منتدى شباب العالم هدفها أن نعلن عن ما تقدمه المؤسسة وما تساهم فيه، والأثر التنموى الملموس على الأرض فى القضاء على الفقر والجوع على كافة الأصعدة فى التنمية.

وأضافت مدير قطاع الفئات المستفيدة بمؤسسة حياة كريمة، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تشرح فى منتدى شباب العالم كيف تساهم حياة كريمة وتتلاقى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 ، وتتلاقى معها فى 10 محاور رئيسية.

ولفتت مدير قطاع الفئات المستفيدة بمؤسسة حياة كريمة، إلى أن متحف حياة كريمة يشهد تجسيد لمحاور المشروع القومى لحياة كريمة، ويتضمن سكن كريم وتجسيد لسكن كريم والبنية التحتية بجانب محور التمكين الاقتصادى ومحور التعليم والصحة والخريطة التفاعلية التي تقدمها المؤسسة وكيف تساهم في التواصل وتظهر للعالم كيفية تلاقى محاور وأهداف حياة كريمة مع محاور التنمية المستدامة.