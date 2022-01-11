العودة لماسبيرو.. ما مصير الأهالي بعد تأجيل موعد تسليم الشقق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، عدم الانتهاء بشكل كامل حتى الآن من الأبراج السكنية المخصصة لأهالي ماسبيرو الذين أبدوا رغبة في العودة إلى المنطقة.

وقال صديق، لمصراوي، إن هذا الأمر يستلزم تعديل موعد تسكين الأسر والأهالي حتى يتم الانتهاء بشكل كامل من الوحدات السكنية.

كان صديق، قال في تصريحات لمصراوي، أواخر العام الماضي، إنه من المقرر الانتهاء من الأبراج السكنية وتسكين الأهالي إما بنهاية ديسمبر 2021 أو خلال شهر مارس 2022.

بينما قال صديق، في تصريحاته الجديدة لمصراوي، إنه من المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول منتصف عام 2022 وعقب ذلك سيتم البدء في تسكين الأهالي وفقا لكشوف الراغبين في العودة للمنطقة عقب تطويرها.

وحول مصير السكان الذين ينتظرون موعد العودة، أوضح أنه يتم دراسة الموقف ومن يحتاجون إلى دفعات إضافية لدفع الإيجارات المؤقتة للأماكن التي يقيمون فيها سيتم صرفها لهم.

وتولت الحكومة منذ بداية مشروع التطوير في مثلث ماسبيرو دفع قيمة الإيجارات الشهرية بشكل منتظم للمواطنين الذين أبدوا رغبتهم في العودة للمنطقة عقب الانتهاء من تطويرها وذلك دعما لهم.

وشدد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية على حرص الحكومة بشكل تام على صالح المواطنين والحفاظ على حقوقهم دون أي انتقاص.

وأجلت الحكومة موعد الانتهاء من تسليم مشروع الأبراج السكنية أكثر من مرة وذلك بسبب عدم الانتهاء من أعمال البناء والتشطيبات في الأبراج.