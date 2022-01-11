مصرع رضيع وأشقاءه الثلاثة في حريق شقة بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي رضيع وأشقاؤه الثلاثة مصرعهم بحالة اختناق جراء حريق شبَّ في مسكنهم بمنطقة فيصل غرب الجيزة، الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من وحدة سكنية بفيصل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع قطاع الغرب بقيادة اللواء سامح الحميلي.

حاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران، وامنعوا خطر امتدادها إلى الشقق المجاورة. مع تنفيذ عملية التبريد عثر رجال الدفاع المدني على جثة رضيع عمره عامين.

تم نقل أشقاءه الثلاثة جودي عماد جمال 8 سنوات، يوسف عماد جمال 6 سنوات، وجولين عماد جمال 4 سنوات إلى مستشفى أم المصريين لكنهم فارقوا الحياة في أثناء إسعافهم بقسم الاستقبال.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي انتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.